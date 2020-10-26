В России проходит Неделя буллезного эпидермолиза

В последнюю неделю октября во всем мире проходит Международная неделя буллезного эпидермолиза, которая проводится по инициативе международной ассоциации DEBRA International . Представительства ассоциации по всему миру проводят мероприятия и рассказывают о последних медицинских разработках, способах лечения, собирают помощь «бабочкам» (людям с буллезным эпидермолизом). В каждой стране проходят свои мероприятия, но все они объединены одной целью — привлечь к этому редкому заболеванию внимание общества, врачей, журналистов и государства.

На данный момент Неделю буллезного эпидермолиза (БЭ) отмечают в 120 странах. В России мероприятия проводит фонд «Дети-бабочки», помогающий людям с этим заболеванием.



Буллезный эпидермолиз (БЭ) — редкое генетическое заболевание, при котором кожа становится хрупкой и покрывается пузырями даже от легкого прикосновения. Из-за такой чувствительности её сравнивают с крылом бабочки, поэтому людей с БЭ часто называют «бабочками». Сегодня вылечить болезнь нельзя. Однако состояние людей с таким диагнозом можно существенно улучшить за счёт правильно подобранной поддерживающей терапии, в том числе ежедневных перевязок кожи специальными материалами. Благодаря этим мерам продолжительность жизни людей-бабочек сегодня практически такая же, как у здоровых людей.



По данным благотворительного фонда «Дети-бабочки», точное количество людей-бабочек в России до сих пор остается неизвестным. По некоторым данным, их от 2 до 4 тысяч человек. У самого фонда на сегодняшний день более 400 подопечных «бабочек» из 200 городов России. Им оказывается системная помощь — медицинская, психологическая, юридическая, информационная — по специально разработанным программам.

