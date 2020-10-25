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25.10.2020 16:29
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Папа римский за всю историю впервые назначил кардиналом афроамериканца. Он активно поддерживает ЛГБТ-сообщество

Архиепископ Уилтон Грегори стал первым в истории кардиналом-афроамериканцем. В ранг кардинала его и остальных избранных возведут в конце ноября, пишет 25 октября RTVI.

После процедуры 72-летний Грегори станет одним из высших лиц Католической церкви, а также войдет в коллегию кардиналов. Кроме того, до 80 лет он сможет проголосовать за нового папу, если такой случай представится.

Грегори не первый темнокожий кардинал, однако раньше этот титул получали лишь священники из Африки. В этот раз одним из избранников папы также стал прелат из Руанды Антуан Камбанда.

До того как возглавить вашингтонскую епархию, Грегори больше 10 лет служил архиепископом Атланты. Там он стал известен благодаря своей поддержке ЛГБТ-сообщества. В столицу США Грегори перевели весной 2019 года.

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Комментарии (2)

263807881
Боже, пропал калабуховский дом! (c)
Павел Михайлов
Хорошую религию придумали индусы(с)
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