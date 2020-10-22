В Петербурге вынесли приговор мошенникам, которые выселяли из квартиры пожилую хозяйку. Им помогала собака

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 октября, на скамье подсудимых оказались Герай Заманов, Эхтирам Байрамов и Мубариз Гусейнов, которым вменили покушение на мошенничество в особо крупном размере. Установлено, что в августе 2018 года они заинтересовались квартирой на проспекте Славы и придумали, как заполучить её в собственность.

Трогательный предлог нашли преступники, чтобы завладеть квартирой пожилой жительницы Фрунзенского района Петербурга. Она была уверена, что оформляла собаку, а на деле подписала купчую на свою жилплощадь.

Двушка рыночной стоимостью в 4 млн рублей зарегистрирована на 71-летнюю петербурженку, сердце которой растопили живым подарком. Женщине вручили собаку, под этим предлогом свели знакомство и получили образец подписи. Хозяйку убедили в необходимости оформить документы на нового питомца, однако вместо документов на регистрацию собаки подложили договор о продаже квартиры, согласно которому она якобы уже получила 3,5 млн от Гусейнова.

После «покупатель» с приятелями подделали подпись пенсионерки и от её имени направили заявление о госрегистрации перехода права собственности в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Обманутая женщина успела остановить сделку, запретив регистрационные действия с квартирой.

«Подсудимые вину полностью признали, в содеянном раскаялись. От дачи показаний отказались», — уточнили в пресс-службе.

Калининский райсуд приговорил Заманова и Байрамова к 3 годам лишения свободы, Гусейнов получил 2 года и 9 месяцев. Все трое наказаны условно, их освободили из-под стражи в зале суда. Следствие уверено, что в деле был ещё один сообщник — его продолжают искать.