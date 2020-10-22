В Петербурге вынесли приговор мошенникам, которые выселяли из квартиры пожилую хозяйку. Им помогала собака
Трогательный предлог нашли преступники, чтобы завладеть квартирой пожилой жительницы Фрунзенского района Петербурга. Она была уверена, что оформляла собаку, а на деле подписала купчую на свою жилплощадь.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 22 октября, на скамье подсудимых оказались Герай Заманов, Эхтирам Байрамов и Мубариз Гусейнов, которым вменили покушение на мошенничество в особо крупном размере. Установлено, что в августе 2018 года они заинтересовались квартирой на проспекте Славы и придумали, как заполучить её в собственность.
Двушка рыночной стоимостью в 4 млн рублей зарегистрирована на 71-летнюю петербурженку, сердце которой растопили живым подарком. Женщине вручили собаку, под этим предлогом свели знакомство и получили образец подписи. Хозяйку убедили в необходимости оформить документы на нового питомца, однако вместо документов на регистрацию собаки подложили договор о продаже квартиры, согласно которому она якобы уже получила 3,5 млн от Гусейнова.
После «покупатель» с приятелями подделали подпись пенсионерки и от её имени направили заявление о госрегистрации перехода права собственности в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Обманутая женщина успела остановить сделку, запретив регистрационные действия с квартирой.
«Подсудимые вину полностью признали, в содеянном раскаялись. От дачи показаний отказались», — уточнили в пресс-службе.
Калининский райсуд приговорил Заманова и Байрамова к 3 годам лишения свободы, Гусейнов получил 2 года и 9 месяцев. Все трое наказаны условно, их освободили из-под стражи в зале суда. Следствие уверено, что в деле был ещё один сообщник — его продолжают искать.