Петербуржцы стали лучшими скалолазами России

Чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах «трудность», «скорость» и «боулдеринг» (серия коротких предельно сложных трасс) прошел в Воронеже. Как сообщает пресс-служба комитета по спорту в четверг, 22 октября, сборная команда Санкт-Петербурга заняла первое место в командном зачете в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг», а также — в общем зачете по сумме трех дисциплин.



В личных соревнованиях петербуржцы выиграли четыре медали. Чемпионом России в лазании на трудность стал спортсмен СШОР «Комета» Дмитрий Факирьянов.