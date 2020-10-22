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22.10.2020 10:06
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Петербуржцы стали лучшими скалолазами России

Чемпионат России по скалолазанию в дисциплинах «трудность», «скорость» и «боулдеринг» (серия коротких предельно сложных трасс) прошел в Воронеже. Как сообщает пресс-служба комитета по спорту в четверг, 22 октября, сборная команда Санкт-Петербурга заняла первое место в командном зачете в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг», а также — в общем зачете по сумме трех дисциплин.

В личных соревнованиях петербуржцы выиграли четыре медали. Чемпионом России в лазании на трудность стал спортсмен СШОР «Комета» Дмитрий Факирьянов.

Серебряную награду в «боулдеринге» и бронзовую в лазании на трудность завоевала Екатерина Киприянова, совсем недавно вернувшаяся в спорт после рождения сына.

Обладателем бронзовой медали в «боулдеринге» стал представитель СДЮСШОР «Балтийский берег» Вадим Тимонов.

Победителями в командном первенстве в дисциплине «трудность» стали воспитанники СШОР «Комета» Анна Заикина, Дмитрий Факирьянов и Сергей Скородумов. В «боулдеринге» командное первенство России выиграли Сергей Скородумов, Анна Заикина и Ирина Кузьменко, также защищающая честь «Кометы».

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