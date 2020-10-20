В Великобритании выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19

В Великобритании количество диагностированных за сутки случаев заражения COVID-19 выросло на 21 331, число смертей от коронавируса составило 241 — это рекордный показатель с 5 июня. Об этом 20 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минздрава страны.

Показатель числа случаев COVID — формально второй по величине с момента начала пандемии, а в реальности рекордный (до сих пор рекорд — 22 961 — был зафиксирован 4 октября, но в эту цифру были включены ранее не учтенные случаи), а число умерших — максимальный показатель смертности с 5 июня.