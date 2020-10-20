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20.10.2020 19:42
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В Великобритании выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19

В Великобритании количество диагностированных за сутки случаев заражения COVID-19 выросло на 21 331, число смертей от коронавируса составило 241 — это рекордный показатель с 5 июня. Об этом 20 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на данные минздрава страны.

Показатель числа случаев COVID — формально второй по величине с момента начала пандемии, а в реальности рекордный (до сих пор рекорд — 22 961 — был зафиксирован 4 октября, но в эту цифру были включены ранее не учтенные случаи), а число умерших — максимальный показатель смертности с 5 июня.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 18 805 человек, скончались 80.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 762 542 человек, скончались 43 967.

В последние недели в Великобритании наблюдается увеличение числа случаев COVID-19. Премьер-министр страны Борис Джонсон 12 октября объявил о новой трехуровневой системе местных локдаунов. В понедельник власти Уэльса объявили о введении локдауна с 23 октября по 9 ноября: закроются непродовольственные магазины, спортивные центры, гостиницы и рестораны. Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице.

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