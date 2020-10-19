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19.10.2020 07:31
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Ученые выявили новый симптом коронавируса. У заболевших звенит в ушах

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса. По их данным, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха.

Отмечается, что ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула. Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем, пишет 19 октября РИА Новости со ссылкой на Express.

В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.

В то же время специалисты отмечают, что тиннитус сопровождает и другие заболевания. Поэтому беспокоиться стоит только при наличии данного симптома в сочетании с более распространенными признаками коронавируса.

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Комментарии (7)

kuk-vasyusha
А скоро будет, как в мультике: В каком ухе у меня жужжит!))) это британские ученые выявили?
howo
"Как-то раз я зашел в библиотеку Британского музея, чтобы навести справку о средстве против пустячной болезни, которую я где-то подцепил, - кажется, сенной лихорадки. Я взял справочник и нашел там все, что мне было нужно, а потом от нечего делать начал перелистывать книгу, просматривая то, что там сказано о разных других болезнях.
Я начал прямо по алфавиту. Прочитал об анемии - и убедился, что она у меня есть и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка. (Джером К. Джером)
irinamaslova
Ага, конечно. А у моей мамы в моём детстве помню звенело в ушах. Так вот откуда коронавирус пошёл...
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