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18.10.2020 15:53
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Пенсионерка нашла фальшивки в госвыплате. Так ее «поздравили» с Днем Победы

Выплата ко Дню Победы не полностью добралась до своего адресата в Бокситогорском районе Ленобласти. «Поздравление» более чем наполовину оказалось фальшивкой.

Как стало известно «Фонтанке» 18 октября, накануне в бокситогорскую полицию поступило сообщение о мошенничестве. По предварительной информации, в начале мая этого года 90-летняя жительница деревни Верховье получила под роспись выплату ко Дню Победы. По меркам средней пенсии, деньги были немалые — 50 тысяч рублей. Их обладательница попросила свою 62-летнюю дочь, которая живет неподалеку, припрятать наличные у себя. Спустя пять месяцев хранительница заначки обнаружила, что 30 из 50 тысяч — купюры «Банка приколов».

По данным 47news, уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба».

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Комментарии (1)

RemyMartin
Уж не хранительница ли "разменяла"?
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