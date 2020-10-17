У петербурженки угнали машину, пока она была на самоизоляции из-за коронавируса
Слишком дорогостоящим вышло лечение от коронавируса жительницы Калининского района Петербурга. Пока она была на самоизоляции, пропала ее машина стоимостью более полумиллиона рублей.
Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, с заявлением об угоне в полицию обратился 31-летний мужчина, который, по всей видимости, близко знаком с владелицей пропавшего автомобиля. По его словам, от одного из домов по проспекту Просвещения исчез серебристый Hyundai Solaris. Когда именно это произошло, он затруднился сказать, отметив, что хозяйка машины более двух недель находится дома из-за положительного теста на COVID-19.
Чуть позже в полицию поступило письменное заявление, написанное рукой потерпевшей. В нем она попросила отыскать личный транспорт, добавив, что причиненный ей ущерб составил 620 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».