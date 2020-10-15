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15.10.2020 15:21
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На Коллонтай задержали хозяйственного и наглого вора. Он пытался пройти мимо кассы с наполненной инструментами тележкой

Сотрудники Росгвардии отреагировали на вызов из строительного магазина в Невском районе Петербурга. Посетитель пытался уйти без оплаты с инструментами на 24 тысячи рублей.

О задержании петербуржца 15 октября сообщает региональное управление Росгвардии. Сотрудников вызывали в магазин на улице Коллонтай ближе к полуночи 13-го числа. Посетитель прошелся по торговым рядам, насобирал в тележку разных инструментов и смело отправился сразу на выход. Незамеченным ему уйти не удалось, сотрудники нажали тревожную кнопку. Росгвардейцы отвезли мужчину в отдел. Украденного в тележке было чуть больше чем на 24 тысячи рублей. Задержанный — преступник со стажем.

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Комментарии (2)

myakin
Эх, не прокатило....
Wuhan Proletarian
Вангую, что охранник, нажавший тревожную кнопку, не был в доле.
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