На Коллонтай задержали хозяйственного и наглого вора. Он пытался пройти мимо кассы с наполненной инструментами тележкой

Сотрудники Росгвардии отреагировали на вызов из строительного магазина в Невском районе Петербурга. Посетитель пытался уйти без оплаты с инструментами на 24 тысячи рублей.

О задержании петербуржца 15 октября сообщает региональное управление Росгвардии. Сотрудников вызывали в магазин на улице Коллонтай ближе к полуночи 13-го числа. Посетитель прошелся по торговым рядам, насобирал в тележку разных инструментов и смело отправился сразу на выход. Незамеченным ему уйти не удалось, сотрудники нажали тревожную кнопку. Росгвардейцы отвезли мужчину в отдел. Украденного в тележке было чуть больше чем на 24 тысячи рублей. Задержанный — преступник со стажем.