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15.10.2020 08:57
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Житель Купчино прогонял вирус стрельбой из автомата в парадной

Стрельба нарушила покой жителей девятиэтажки во Фрунзенском районе Петербурга. Сосед продемонстрировал в действии оружие, с которым готовился встречать пандемию.

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, житель Олеко Дундича, 8, обратился в полицию накануне в четыре часа вечера с просьбой разобраться с мужчиной, который устроил марш на лестнице и будто бы подкреплял шаги выстрелами из автомата.

Стрелок выглядел пугающе, но оказался безобидным. Приехав по указанному адресу, полицейские разоружили 52-летнего жильца этой же девятиэтажки. У него изъяли охолощённый автомат Калашникова и почти полторы сотни холостых патронов. Оружие мужчина демонстрировал на своей странице «ВКонтакте» в начале апреля. С ним в комплекте шёл противогаз, псевдоармейская экипировка и приписка «к встрече вируса готов».

Беспокойного соседа доставили в отдел, где вручили административный протокол о мелком хулиганстве. Возбуждение дела по уголовной статьи правоохранители пока не исключают.

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Комментарии (2)

lamer
Этот персонаж тоже желает легализации короткоствола?
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