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15.10.2020 07:04
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Роспотребнадзор рассказал, что помогает на треть снизить риск заражения коронавирусом

Снизить риск заражения коронавирусом почти на 40 процентов помогает регулярное мытье рук. Об этом 15 октября сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство напомнило, что мыло разрушает внешнюю мембрану вируса и инактивирует его, а значит играет одну из ключевых ролей в борьбе с инфекцией. «Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%»,- говорится в сообщении.

Мытье рук с мылом может помочь защититься и от множества других инфекционных заболеваний, в том числе, таких как холера, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и гепатит Е. Помимо этого, мытье рук может снизить количество острых респираторных инфекций на 20%, добавили в Роспотребнадзоре.

Всемирный день чистых рук отмечается ежегодно 15 октября.

В Петербурге за последние сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 — 602 заболевших. Об этом 14 октября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

По России также новый рекорд — 14231 заболевший. Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах страны, кроме Чукотки. На первом месте по ежедневному приросту остается Москва, где насчитали 4573 заболевших. Петербург же остается на второй строчке по этому показателю.

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Комментарии (2)

Yubilar
Очень любопытно было бы понаблюдать, как именно проходил процесс исследования и подведения итогов. По логике вещей, должно было бы быть так: в одинаковых комнатах запираются две группы людей. Одну из них заставляют регулярно мыть руки, другую лишают доступа к воде. В оба помещения подают одинаковое количество вирусов, и через определенный период замеряют: сколько людей заболело в каждой из испытуемых групп. Все остальные "исследования" - от лукавого. Иными словами - манипуляции.
Cashmare
А если целиком намылиться - бессмертие гарантировано?
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