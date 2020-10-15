Роспотребнадзор рассказал, что помогает на треть снизить риск заражения коронавирусом

Снизить риск заражения коронавирусом почти на 40 процентов помогает регулярное мытье рук. Об этом 15 октября сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство напомнило, что мыло разрушает внешнюю мембрану вируса и инактивирует его, а значит играет одну из ключевых ролей в борьбе с инфекцией. «Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%»,- говорится в сообщении.

Мытье рук с мылом может помочь защититься и от множества других инфекционных заболеваний, в том числе, таких как холера, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и гепатит Е. Помимо этого, мытье рук может снизить количество острых респираторных инфекций на 20%, добавили в Роспотребнадзоре.