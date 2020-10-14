Показываем трогательный снимок амурского тигра, признанный лучшей фотографией дикой природы
Кадр фотографа Горшкова, сделанный в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье, победил в одном из крупнейших в мире конкурсов Wildlife Photographer of the Year. Снимок выбрал Английский музей естественной истории.
Как сообщает 14 октября РИА «Новости» со ссылкой на учреждение, Россия впервые стала победителем в номинации этого конкурса. «Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году стал снимок амурского тигра из национального парка «Земля леопарда». Картина фотографа Сергея Горшкова завоевала грандиозный титул «Фотограф года в дикой природе», — говорится в сообщении. На этом престижном конкурсе было подано более 49 тысяч работ.
Фотография называется «Объятия». Тигр не просто так обнимает ствол пихты: он таким образом оставляет на меточном дереве свой запах. На самом деле это самка, сотрудники парка опознали её по рисунку полос на шкуре. Её имя, точнее номер — T 41F.
Самого фотографа Горшкова в момент «объятий» на месте не было. Он установил профессиональную камеру с датчиком движения около дерева с запахами, шерстью тигра и следами когтей.
В английском музее отметили, что вид находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, «вселяет надежду».
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты — занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580–600 особей. На «Земле леопарда» зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. Здесь — самая высокая плотность этого вида среди охраняемых территорий Дальнего Востока.