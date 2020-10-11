Народный артист Иван Краско заразился коронавирусом, который до этого отрицал

Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусом. В начале октября он дважды играл на сцене театра им. В. Ф. Комиссаржевской. От госпитализации отказался.

Как 11 октября пишет издание 47news со ссылкой на «Комсомольскую правду», положительный тест на COVID-19 пришёл актёру 6 октября. По мнению Краско, коронавирусная инфекция его «клюнула» из-за перерасхода энергии после полугода ограничений.

«Но вот чувствую, тяжесть такая, слабость появилась… Думаю: "Чего это такое?" И, правда, тут-то я и поверил во все эти инфекционные дела. Врачи потом дополнительно приходили уже домой обследовать. Предлагали в больничку положить, а им отвечаю, что нет, ребятки, это у вас не получится», — поделился артист.