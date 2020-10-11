FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +11
77.03р90.72р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
11.10.2020 12:18
0
Печать

Небо над Петербургом затянуло облаками, но тепло пока не уходит

Пасмурное, но теплое воскресенье ожидается в Петербурге 11 октября. Облака закроют небо плотной серой пеленой и принесут дожди.

Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook, температурный фон при этом ожидается на 3–4° выше своей климатической нормы.

Температура воздуха составит +13…+15°, по области +11…+16°. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний