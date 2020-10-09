На Петроградской горела крыша бизнес-центра. Эвакуировали 40 человек

Пожар начался на кровле бизнес-центра в Петроградском районе Петербурга вечером 9 октября. На месте девять машин спасателей.

Как сообщает региональное управление МЧС, огонь и дым заметили петербуржцы в 18.25. На месте выяснилось, что горит кровля 23-го дома по улице Профессора Попова. Пламя заняло площадь металлической крыши с деревянной обрешеткой в 15 квадратных метров.

В 19.31 его удалось ликвидировать. Из здания вывели 40 человек. О пострадавших не сообщается.