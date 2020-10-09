Малый бизнес отправили зарабатывать на улицу. Смольный обещал упростить правила торговли в рамках антивирусной поддержки

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Содержание третьего антивирусного пакета стало темой Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга 9 октября. Бизнесу дали понять, что добивать его новыми запретами Смольный не намерен, несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19. «Правительство не заинтересовано вводить ограничения, потому что они бьют по бизнесу и по доходам города, — сказал губернатор. — Надо просто пережить, а мы будем всячески поддерживать».

Сейчас малый бизнес скорее жив, чем мертв, хотя о развитии в этом году говорить не приходится. Из-за коронавирусных ограничений пострадали 68,4 тысячи малых предприятий, или 36,2% от общего числа, рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Но к октябрю наметились «позитивные тенденции». Так, индекс потребительской активности (то есть траты населения на товары и услуги) в Северной столице сейчас всего на 13% ниже, чем в конце 2019 года, тогда как по стране в целом — на 21%, посчитал Сбербанк.



Численность предприятий малого бизнеса и занятых в них сотрудников в период пандемии не сократилась, а даже немного возросла. А значит, 17 млрд рублей, которые город выделил в рамках первых двух пакетов мер поддержки, были потрачены не впустую, считает Кирилл Соловейчик. К настоящему моменту программы исполнены на 91%, хотя не все пострадавшие предприниматели смогли воспользоваться льготами, признал чиновник.

Сумма, в которую городу обойдется третий пакет мер поддержки, в ходе совещания не называлась. Но были намечены основные контуры.

Главным хитом станет отказ от пересмотра кадастровой стоимости недвижимости, по которой рассчитывается налог на имущество. Ранее комитет имущественных отношений провел переоценку. Если она вступит в силу, то для 93% объектов кадастровая стоимость увеличится в среднем на 30%, сообщила глава общественного совета по развитию малого предпринимательства Елена Церетели.

«В 2021 году оставляем старую систему», — заявил Александр Беглов, оставив детали на усмотрение подчиненных. Как пояснил экономический вице-губернатор Евгений Елин, сейчас рассматривается два варианта. Первый — утвердить сделанную переоценку, но отложить ее вступление в силу до 2022 года. Второй — сохранить оценки, сделанные в 2018 году, а заново пересчитать в 2023-м. Окончательное решение может быть принято в течение недели.



Второй мерой поддержки станет продление моратория на введение торгового сбора на 2021 год. «Налоговая нагрузка не должна измениться в 2021 году для организаций и индивидуальных предпринимателей», — заявил Беглов, поручив комитету по промышленной политике, инновациям и торговле проработать данный вопрос. Ранее чиновники говорили, что хотят с помощью этого инструмента не столько заработать, сколько вывести бизнес из тени. Но в коронавирусных условиях сочли это несвоевременным.

Туристический сбор петербургским предпринимателям пока тоже не грозит, заверил Беглов. Ведь необходимые для его введения федеральные нормы все еще не приняты.

Чаяния бизнеса до чиновников донесли Елена Церетели и исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. Многие предложения вносились еще летом, но по-прежнему находятся в проработке у чиновников.

К примеру, Смольный рассматривает продление на 2021 год льготных ставок по упрощенной системе налогообложения. В этом году выпадающие доходы от этой меры комитет по финансам оценивал в 2,4 млрд рублей. «В 2021 году мера будет действенной в период восстановления. Я просил бы комитет по финансам согласиться с доводами», — отметил Кирилл Соловейчик.



Также ведомство хочет расширить список получателей арендных льгот. Сейчас на освобождение от платежей могут претендовать только арендаторы, чей ОКВЭД вошел в список пострадавших отраслей. Но бизнес не раз жаловался, что критерий носит чересчур формальный характер, и многие из тех, кто не мог работать, помощь получить не смогли. Комитет имущественных отношений уже подготовил нормативные акты для того, чтобы решить этот вопрос, заверил Соловейчик. «Продление договоров аренды без учета кодов для малого бизнеса фактически уже согласовано», — добавил Елин.

Город будет помогать не только финансово, но и административно. Послабления коснутся в основном уличной торговли. Так, Беглов дал поручение Евгению Елину подумать над расширением списка магистралей, где можно размещать киоски и другие нестационарные объекты (сейчас, по его данным, запрет действует для 180 улиц).

Комитет по промышленной политике намерен ускорить включение новых участков в схему нестационарных объектов. Кроме того, ведомство хочет пересчитать нормативы по обеспеченности горожан магазинами, общепитом и услугами, от которых, в том числе, зависит число новых мест уличной торговли. Это, возможно, позволит дать малому бизнесу новые рынки. Ярмарки и вовсе разрешат ставить в упрощенном режиме — без необходимости включать в схему НТО, проект постановления уже подготовлен, отметил Евгений Елин.



Предложение бизнеса продлить упрощенный режим для летних кафе на 2021 год поддержал комитет по промышленной политике. Но пока оно не превратилось в губернаторское поручение. Идея продлить мораторий на демонтаж неформатных НТО тоже не вызвала отклика. Ранее сообщалось о намерении провести инвентаризацию таких объектов, чтобы понять, какие из них нужны. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»