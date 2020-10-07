Антивирусная дискриминация. Операторы петербургских ТЦ пожаловались в ФАС на Смольный

Правительство Петербурга создало дискриминационные условия при оказании антивирусной поддержки торговым центрам. Такой вывод содержится в письме операторов моллов в адрес главы петербургского УФАС Вадима Владимирова (есть в распоряжении «Фонтанки»).

Еще в июне городские власти утвердили закон, который дает право на скидку до 50% от налога на имущество. Но на практике большинство ТРЦ не смогли воспользоваться этой льготой. В соответствии с законом, на снижение платежа могут претендовать те, кто по состоянию на 01.03.2020 имеет ОКВЭД 68.20.2. При этом более чем у 70% городских ТРЦ ОКВЭДы другие.