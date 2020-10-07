Депутаты забрали у себя полномочия по согласованию прокурора города. Этого требовала обновленная Конституция
Парламент Петербурга 7 октября в первом чтении отменил согласование депутатами кандидата на должность прокурора города. Трансляция ведется на сайте Заксобрания. Депутаты были обязаны поддержать этот законопроект из-за соответствующих изменений, внесенных в Конституцию РФ по итогам всероссийского плебисцита.
Согласно обновленной Конституции, прокурора субъекта назначает президент России после консультации с Советом Федерации. Ранее на эту должность также назначал глава государства, однако в Петербурге кандидата должен был также согласовать ЗакС. Депутаты отменили эту норму.
Глава фракции «Яблока» Борис Вишневский констатировал, что не принять изменения парламент не может, но причислил данную поправку в Основной закон страны к вредным. Беспартийный Максим Резник резюмировал, что нововведение сокращает полномочия парламента, а коммунист Ольга Ходунова — что оно также ограничивает и интересы граждан.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось с 25 июня по 1 июля 2020 года. Основные претензии касались изменения Основного закона, которое предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова и которое позволяет действующему главе государства избираться еще на два срока. Оно получило неофициальное название — «обнуление» президентских сроков.