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07.10.2020 13:06
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Депутаты забрали у себя полномочия по согласованию прокурора города. Этого требовала обновленная Конституция

Парламент Петербурга 7 октября в первом чтении отменил согласование депутатами кандидата на должность прокурора города. Трансляция ведется на сайте Заксобрания. Депутаты были обязаны поддержать этот законопроект из-за соответствующих изменений, внесенных в Конституцию РФ по итогам всероссийского плебисцита.

Согласно обновленной Конституции, прокурора субъекта назначает президент России после консультации с Советом Федерации. Ранее на эту должность также назначал глава государства, однако в Петербурге кандидата должен был также согласовать ЗакС. Депутаты отменили эту норму.

Глава фракции «Яблока» Борис Вишневский констатировал, что не принять изменения парламент не может, но причислил данную поправку в Основной закон страны к вредным. Беспартийный Максим Резник резюмировал, что нововведение сокращает полномочия парламента, а коммунист Ольга Ходунова — что оно также ограничивает и интересы граждан.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоялось с 25 июня по 1 июля 2020 года. Основные претензии касались изменения Основного закона, которое предложила депутат Госдумы Валентина Терешкова и которое позволяет действующему главе государства избираться еще на два срока. Оно получило неофициальное название — «обнуление» президентских сроков.

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Комментарии (1)

260551481
Назначать прокураторов прерогатива императора.
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