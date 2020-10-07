Депутаты забрали у себя полномочия по согласованию прокурора города. Этого требовала обновленная Конституция

Парламент Петербурга 7 октября в первом чтении отменил согласование депутатами кандидата на должность прокурора города. Трансляция ведется на сайте Заксобрания. Депутаты были обязаны поддержать этот законопроект из-за соответствующих изменений, внесенных в Конституцию РФ по итогам всероссийского плебисцита.



Согласно обновленной Конституции, прокурора субъекта назначает президент России после консультации с Советом Федерации. Ранее на эту должность также назначал глава государства, однако в Петербурге кандидата должен был также согласовать ЗакС. Депутаты отменили эту норму.