«Всего в России я добилась при Путине». Российские звезды поздравили президента с днем рождения
Представители шоу-бизнеса и спорта поздравили российского президента с 68-летием.
«Все, чего я достигла в России, — я добилась при Путине», — написала 7 октября в своем закрытом instagram Ольга Бузова.
Она пожелала главе государства сил, терпения и «капельку удачи вдобавок к продуманным решениям».
Не остались в стороне и российские футболисты. «Ждём на наших матчах», — написали спортсмены в Instagram сборной и выложили фото с Путиным.
«Крепкого здоровья, сил, неиссякаемой энергии и удачи», — пожелал в этот день продюсер Иосиф Пригожин.
Певец Филипп Киркоров был краток.
«Уважаемый Владимир Владимирович! Вы внесли огромный вклад в развитие нашей Великой Страны!» — сообщила в поздравлении Надежда Бабкина.
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Сегодня свой день рождения отмечает Президент Российской федерации - Владимир Владимирович Путин! Уважаемый Владимир Владимирович! Вы внесли огромный вклад в развитие нашей Великой Страны! Поздравляем Вас С Днём Рождения! Желаем здоровья, счастья, исполнения желаний, благополучия и больших успехов!! #ВладимирПутин #Деньрождения #праздник
«Крепкого здоровья, удачи и благополучия! Спасибо, что поддерживаете российский джаз!» — заявил музыкант Игорь Бутман.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила президента надписью по-английски.