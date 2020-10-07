Представители шоу-бизнеса и спорта поздравили российского президента с 68-летием.



«Все, чего я достигла в России, — я добилась при Путине», — написала 7 октября в своем закрытом instagram Ольга Бузова.



Она пожелала главе государства сил, терпения и «капельку удачи вдобавок к продуманным решениям».