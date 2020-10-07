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07.10.2020 13:16
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«Всего в России я добилась при Путине». Российские звезды поздравили президента с днем рождения

Представители шоу-бизнеса и спорта поздравили российского президента с 68-летием.

«Все, чего я достигла в России, — я добилась при Путине», — написала 7 октября в своем закрытом instagram Ольга Бузова.

Она пожелала главе государства сил, терпения и «капельку удачи вдобавок к продуманным решениям».

Фото: скриншот поста в Instagram
Фото: скриншот поста в Instagram

Не остались в стороне и российские футболисты. «Ждём на наших матчах», — написали спортсмены в Instagram сборной и выложили фото с Путиным.

«Крепкого здоровья, сил, неиссякаемой энергии и удачи», — пожелал в этот день продюсер Иосиф Пригожин.

Певец Филипп Киркоров был краток.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Вы внесли огромный вклад в развитие нашей Великой Страны!» — сообщила в поздравлении Надежда Бабкина.

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Сегодня свой день рождения отмечает Президент Российской федерации - Владимир Владимирович Путин! Уважаемый Владимир Владимирович! Вы внесли огромный вклад в развитие нашей Великой Страны! Поздравляем Вас С Днём Рождения! Желаем здоровья, счастья, исполнения желаний, благополучия и больших успехов!! #ВладимирПутин #Деньрождения #праздник

Публикация от Надежда Георгиевна Бабкина (@ngbabkina.love)

«Крепкого здоровья, удачи и благополучия! Спасибо, что поддерживаете российский джаз!» — заявил музыкант Игорь Бутман.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила президента надписью по-английски.

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Комментарии (48)

Alex000
И это, в общем, приговор. Потому что добиваются не "при", а способностями и трудом. "При" - уже наводит на невесёлые мысли о том, что "добиться" получилось не без "волосатой руки".
Brit
Злые языки говорят, что людей, которые в ближайшие месяцы должны сфоткаться с главой России, держат по нескольку недель в карантине на корабле, постоянно мониторя их состояние.
Неужели ради этих фоток весь российский шоу-биз на месяц закрыли на карантин?
W Bons
Всего в России написал в интернете : Бузова меня добивается , ай нид хелп
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