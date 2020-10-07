«За него уже все зоны бьются». Сестра Михаила Ефремова рассказала о его состоянии в СИЗО

«Его это не сломает». Анастасия Ефремова рассказала «КП» о состоянии духа брата, который в преддверии рассмотрения апелляционной жалобы находится в столичном СИЗО. Комментарий сестры актера вышел 5 октября.



По её словам, он не пал духом и спокойно переносит условия заключения.



«Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает», — сообщила сестра осужденного.



Ефремова уверила, что условия содержания артиста в СИЗО нормальные. Он читает сокамерникам пьесу.

