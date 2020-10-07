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07.10.2020 08:00
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«За него уже все зоны бьются». Сестра Михаила Ефремова рассказала о его состоянии в СИЗО

«Его это не сломает». Анастасия Ефремова рассказала «КП» о состоянии духа брата, который в преддверии рассмотрения апелляционной жалобы находится в столичном СИЗО. Комментарий сестры актера вышел 5 октября.

По её словам, он не пал духом и спокойно переносит условия заключения.

«Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает», — сообщила сестра осужденного.

Ефремова уверила, что условия содержания артиста в СИЗО нормальные. Он читает сокамерникам пьесу.

«За него уже все зоны бьются», — пошутила она.

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП в начале июня этого года. Пьяный актер врезался в грузовик Сергея Захарова, мужчина погиб в больнице на следующий день.

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Комментарии (11)

avtech
хорошая идея, надо наркомана по зонам возить
Skazochny
зато электорат визжал от удовольствия смотря этот цирк и даже подзабыл ,что сам по уши в дерьме.
неслучайный
Так и есть, за это слесарю Васе дали бы 4 года, дочке судьи 5 с отсрочкой до совершеннолетия детей, благодаря цирку адвоката потерявшего семью в пьяном ДТП Ефремов получил от души
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