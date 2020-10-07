«За него уже все зоны бьются». Сестра Михаила Ефремова рассказала о его состоянии в СИЗО
«Его это не сломает». Анастасия Ефремова рассказала «КП» о состоянии духа брата, который в преддверии рассмотрения апелляционной жалобы находится в столичном СИЗО. Комментарий сестры актера вышел 5 октября.
По её словам, он не пал духом и спокойно переносит условия заключения.
«Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает», — сообщила сестра осужденного.
Ефремова уверила, что условия содержания артиста в СИЗО нормальные. Он читает сокамерникам пьесу.
«За него уже все зоны бьются», — пошутила она.
Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП в начале июня этого года. Пьяный актер врезался в грузовик Сергея Захарова, мужчина погиб в больнице на следующий день.