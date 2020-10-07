За год число малых и средних предприятий в Петербурге сократилось на 12 тысяч. Но меры поддержки со стороны государства помогли многим, уверены эксперты. Не все смогли их получить, но и ситуация была беспрецедентной: на такой форс-мажор не рассчитывали ни предприниматели, ни власти.

Скорее жив, чем мертв. Малый бизнес уже берет кредиты на развитие, но еще не отошел от запретов

автор фото: Михаил Огнев

Проводником государственной помощи бизнесу стали банки — именно через них прошло большинство финансовых программ поддержки. Смогли ли банки при этом привлечь новых клиентов, как изменились условия кредитования для МСБ и приведет ли уход с рынка ряда компаний к росту качества услуг, обсудили участники круглого стола «Фонтанки» и портала «ТТ Финанс». В Едином реестре Федеральной налоговой службы по Петербургу на 10 сентября 2020 года значится 336,9 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 190,8 тыс. — юридические лица, а остальные — индивидуальные предприниматели. По сравнению с данными на сентябрь прошлого года, количество малых и средних предприятий сократилось на 12 тыс., причем количество ИП даже выросло на 5 тыс., а вот юридических лиц — уменьшилось на 17 тыс. компаний.

— 2020 год начался нестандартно, пандемия повлияла на модели работы как банков, так и их клиентов, — комментирует сложившуюся ситуацию Александр Хайкинсон, директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ. — Предприятия малого и среднего бизнеса внесли существенные коррективы в работу и намеченные планы.

— Пандемия принесла немало трудностей малому и среднему бизнесу, — согласилась Александра Питкянен, исполнительный директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания», — многие поставили на паузу планы о крупных вложениях, поскольку сейчас важнее сохранить бизнес, выполнить все обязательства, обеспечить сотрудников работой и платить заработную плату. По словам Александра Хайкинсона, государство оперативно предприняло шаги, предложив сразу несколько программ поддержки, наиболее востребованными из которых стали беспроцентные кредиты на выплату зарплаты и займы на возобновление деятельности. Особенность программы заключается в том, что при сохранении численности сотрудников с 1 июня 2020 года на уровне 80–90% к 1 апреля 2021 года сумма кредита и начисленные проценты будут частично или полностью погашены за счет субсидий государства в размере 50–100%.

— Госпрограммы поддержки МСП реально работают, — отмечает Александр Хайкинсон.

— Важно, что большинство инструментов доступны онлайн без заполнения большого количества документов и анкет, — подчеркивает Игорь Петров, заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ.

Сейчас банкиры видят оживление в секторе: возобновляется спрос и на гарантийные продукты, и на кредитование по льготным программам Минэкономразвития. В ПСБ компаниям среднего и малого бизнеса доступны программы финансирования по Постановлению правительства № 1764, со ставкой от 5,5 %.

В то же время далеко не весь бизнес прочувствовал на себе эффект от госпрограмм. — Когда я позвонил в налоговую и спросил, какими мерами поддержки я мог бы воспользоваться, мне ответили: поскольку моя компания не относится к пострадавшим отраслям, то никакими, — поделился владелец рекламного агентства «Капитан SMM» Олег Капитонов. — При том, что в начале пандемии у меня оборот упал вдвое, я не считаюсь пострадавшим. По моему мнению, микробизнес, а особенно самозанятые, практически не получили поддержки.

Представители банков отметили, что на всех этих госпрограммах банки ничего не зарабатывали, а лишь выступали как агенты государства. Поддержка малого бизнеса не могла распространяться абсолютно на всех. — Список пострадавших отраслей постоянно расширялся, — поясняет Александр Хайкинсон. — В первую очередь меры поддержки были направлены на розничную торговлю, туризм и общественное питание. Сначала пострадавшие предприятия определялись по основному ОКВЭД, потом для малого и микробизнеса появилась возможность получить субсидии по вторичным ОКВЭД.

На особых условиях В связке с банковскими программами идут программы Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Фонд помогает взять кредит в банке, предоставляя свое поручительство, а также выдает собственные займы. В этом году в связи с пандемией Фонд получил дополнительное финансирование из резервного фонда правительства Петербурга для реализации программ, направленных на поддержку и восстановление деятельности, сохранение занятости в секторе МСБ.

— Общая сумма докапитализации Фонда составила 3 млрд рублей, — рассказала Александра Питкянен. — На основные программы Фонда был направлен 1 млрд рублей, из которого 700 млн рублей — на программу предоставления поручительств, и 300 млн рублей — на программу микрофинансирования, выдачу залоговых займов. И 2 млрд выделено Фонду на новые программы по предоставлению беззалоговых займов. Фонд предложил новую программу микрофинансирования для субъектов МСП из пострадавших отраслей: займы до 5 млн на срок до 3 лет под залоговое обеспечение и поручительство. Ставка по ним на первый год составляет 1% годовых, на второй и третий год — 3%. При этом производители средств индивидуальной защиты и дезинфекции, изделий медицинской техники платят всего 1% годовых на весь период займа, производственные предприятия — 3% годовых, для предприятий сферы услуг ставка снижена с 7 до 5% годовых. Александра Питкянен отметила, что, конечно, и до пандемии у многих предпринимателей были кредиты или займы, а значит, получение новых для поддержки бизнеса стало практически невозможным из-за отсутствия необходимого залога. Для решения этой проблемы Фонд запустил два совершенно новых продукта — займы без залогового обеспечения, что стало ответом на многочисленные запросы предпринимателей.

На особых условиях Фонд работает не только с пострадавшими отраслями. За беззалоговыми займами могут обратиться также производственники, научно-технические предприятия и предприятия сферы услуг. Им могут дать до 5 млн рублей на срок до 3 лет, а ставка составит 1% годовых в первый год, 2% во второй и 3% — в третий. — Спрос на продукты растет, наибольшее количество заявок поступает из сферы общественного питания, туризма, гостиничного бизнеса, от торговых комплексов, перевозчиков, непродовольственных магазинов, сферы услуг, производства, — прокомментировала Александра Питкянен. — Специалисты Фонда провели более 450 консультаций по этим продуктам на сумму свыше 1 млрд рублей. По сути, Фонд, как и банки, начал летом выдавать беззалоговые займы на выплату заработной платы и на поддержку и возобновление деятельности. Их особенность заключается в том, что, выполнив все условия договора займа и сохранив численность сотрудников, предприниматели смогут получить в 2023 году безвозмездную субсидию на развитие деятельности в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле. Размер субсидии составит от 50 до 100% от основного долга по договору займа. При этом необходимо сохранить 80–90% штата и поддерживать официальную заработную плату сотрудников на уровне не менее одного МРОТ, установленного в Петербурге.

На сегодняшний день в Фонд поступило 290 заявок на сумму 959 млн руб. Выдано 149 займов на сумму 474 млн руб., что позволило поддержать сохранение свыше 3 тыс. рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства. В работе находится 100 заявок на сумму 358 млн руб. Заём с возможностью получения субсидии оказался нужной и полезной мерой, подтверждают предприниматели. Но и здесь есть недопонимание процедуры. — В небольшом коллективе есть риск остаться без списания, — прокомментировала ситуацию Ляля Садыкова, руководитель и собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк» и парикмахерских «Бигуди», представитель Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК). — В индустрии красоты, например, часто в штате всего человек семь, если один уволился — мы теряем уже больше 10%, 2 — больше 20%. По-прежнему остается открытым вопрос мониторинга численности: кто это будет делать и как учитывать сотрудников, которые уйдут в декрет, будут ли они выпадать из штатной численности. В банках говорят, что при подсчете числа сотрудников все банки будут ориентироваться на данные ФНС. — Учитывается среднесписочная численность, поэтому если один человек уволится, то возможно в течение месяца нанять другого, чтобы соответствовать условиям программы, — отметил Александр Хайкинсон.

Свое дело До пандемии у банков по госпрограммам для малого бизнеса проходило до 30–40% сделок. Во втором квартале 2020 года доля резко выросла, но при этом банки не останавливали работу и по собственным продуктам. К тому же активность в работе по поддержке МСБ давала возможность привлечь новых клиентов из этого сегмента. — Апрель был особенно активен с точки зрения проведения реструктуризации и предоставления кредитных каникул, — рассказывает Александр Хайкинсон. — Помимо государственных программ у банков были и свои предложения. Например, в ПСБ, если мы понимали, что компания временно не может выплачивать долг, мы предоставляли кредитные каникулы на срок от 3 месяцев до года, а не на полгода, как это предписывает закон. Банк отменил комиссию за рассчетно-кассовое обслуживание для малого и микробизнеса, сократил плату за эквайринг для микробизнеса, вернул ранее уплаченные комиссии по эквайрингу за март.

При этом в ПСБ подход к кредитованию существенно не изменился, но пандемия подтолкнула к скорейшему переходу большого количества продуктов в онлайн, а также к более активному формату общения с клиентами через удаленные каналы связи.

Клиентам переход в онлайн тоже оказался удобен. — Я был удивлен, что так просто взять субсидию в рамках госпрограммы поддержки бизнеса, — сообщил директор ООО «Реал Сервис» Игорь Балтрук. — Достаточно было нажать кнопку в банк-клиенте, чтобы получить деньги на расчетный счет. — Банки стали более технологичными, при этом многие менеджеры действительно стали более общительными, появились конкурентные ставки по эквайрингу, интересные предложения про РКО, — отметила Ляля Садыкова. — При этом по кредитам пока ситуация кардинальным образом не сдвинулась. Например, многие банки считают салоны красоты «токсичными клиентами» с точки зрения кредитования. — Борьба за качественного заемщика усиливается, — констатирует Игорь Петров. — У каждого банка свои особенности в политике кредитования, мы не наблюдаем роста отказов. Компания с устойчивым положением на рынке всегда сможет рассчитывать на поддержку банков.

По его словам, до конца года банк ожидает роста объемов кредитования, который частично компенсирует потери второго-третьего кварталов. Сейчас ставки по кредитным программам снижаются и по субсидируемым государством программам начинаются от 5,5%. Также постоянно расширяется спектр компаний, которые могут воспользоваться этими программами.

Однако сегодня для банков малый и средний бизнес интересен не только с точки зрения кредитования.

— Сейчас любой крупный банк занимается формированием экосистемы и предоставлением широкого спектра услуг, включающего не только кредитование, — отмечает Игорь Петров. — На данном этапе развития бизнеса чем больше услуг может получить компания в банке, тем больше у банка конкурентных преимуществ.

Александр Хайкинсон подчеркивает, что создание экосреды подразумевает, в том числе, управление всеми своими сервисами online в режиме 24/7.

Но сами предприниматели говорят, что банки — это все-таки заведения, от которых бизнес хочет получать кредитные продукты, а все остальное — это приятные фишки. Плюсы и минусы Даже в октябре строить прогнозы до конца года в текущих условиях — дело неблагодарное. Игорь Балтрук, напротив, с осторожным оптимизмом ожидает падения оборота на 30% по итогам года:

— Сначала мы упали более чем в два раза, сейчас идет подъем, но динамика слабая, и, скорее всего, она останется такой до конца года. Более быстрое восстановление возможно только в следующем году, и это без вероятных форс-мажоров. — Прогнозировать ситуацию достаточно трудно. Если события будут развиваться в позитивном ключе, то на восстановление деятельности и выход на докризисный уровень потребуется как минимум год, — считает Александра Питкянен. — Мы ожидаем, что спрос на программы Фонда будет повышен, и пока не планируем отменять новые продукты. В МСБ работает большая часть населения Петербурга — очень важно поддержать сектор и сохранить рабочие места, чтобы избежать эффекта «снежного кома», который будет препятствовать восстановлению экономики города в целом. Еще один аспект — уход с рынка предпринимателей в разных отраслях. — Переход на «удаленку» привел к тому, что трафик вырос в несколько раз, увеличилось и количество бизнесов, которые открыли для себя интернет-рекламу, — рассказал Андрей Капитонов. — При этом рынок интернет-рекламы сильно зачистился, остаются только компании, которые уже зарекомендовали себя. Я вижу в ситуации больше плюсов, чем минусов, так как удаленная работа делает бизнес эффективнее. — Наша отрасль не может перейти в онлайн-формат, — сообщила Ляля Садыкова, — мы старались поддерживать контакт с клиентами, чтобы сохранить самое ценное — клиентскую базу, которая так важна в послекарантинный период. К сожалению, салоны красоты — не товар первой необходимости, но все не так печально, как могло бы быть. По ее словам, с рынка уходят случайные игроки, а значит, конкуренция будет меньше. Но закрытие бизнеса не означает автоматического повышения качества услуг у тех, кто остался на рынке. Однако есть надежда, что конкуренция все-таки заставит поработать над улучшением сервиса — в том числе в банковской отрасли.

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»