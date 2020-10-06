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06.10.2020 15:05
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По ЗСД летала литература и физика: мусоровоз потерял старые учебники

Западный скоростной диаметр Петербурга днем 6 октября усыпали макулатурой. Летающие по скоростной трассе листы из учебников удивили водителей.

О произошедшем сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Тёма. На записи с видеорегистратора видно, как скоростная магистраль усеяна множеством бумажных листов, летающих в потоках воздуха от проезжающих машин.

В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» уточнили, что виновником бумажного дождя на северном участке ЗСД стал мусоровоз, из приоткрывшегося кузова которого выпали старые учебники по литературе и физике. Операторы трассы заметили это по камерам, вывели предупреждения на табло переменной информации и направили на место специалистов, которые убрали макулатуру с дороги.

В «МСС» призывают водителей обращать особое внимание на корректное закрепление грузов. Вывалившийся на дорогу груз может представлять большую опасность, особенно на скоростной магистрали. В компании отметили, что по камерам можно отследить, кто именно ответственен за потерю груза, и они оставляют за собой право обратиться за урегулированием убытков от подобных происшествий. Прецеденты уже были.

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Комментарии (1)

67832738
Водителей чем-то можно удивить в нашей стране? На КАДе из каждой мусоровозки вылетает мусор на дорогу. Всем пофиг штрафов нет.
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