По ЗСД летала литература и физика: мусоровоз потерял старые учебники
Западный скоростной диаметр Петербурга днем 6 октября усыпали макулатурой. Летающие по скоростной трассе листы из учебников удивили водителей.
О произошедшем сообщил в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Тёма. На записи с видеорегистратора видно, как скоростная магистраль усеяна множеством бумажных листов, летающих в потоках воздуха от проезжающих машин.
В пресс-службе «Магистрали Северной столицы» уточнили, что виновником бумажного дождя на северном участке ЗСД стал мусоровоз, из приоткрывшегося кузова которого выпали старые учебники по литературе и физике. Операторы трассы заметили это по камерам, вывели предупреждения на табло переменной информации и направили на место специалистов, которые убрали макулатуру с дороги.
В «МСС» призывают водителей обращать особое внимание на корректное закрепление грузов. Вывалившийся на дорогу груз может представлять большую опасность, особенно на скоростной магистрали. В компании отметили, что по камерам можно отследить, кто именно ответственен за потерю груза, и они оставляют за собой право обратиться за урегулированием убытков от подобных происшествий. Прецеденты уже были.