Невнимательные водители отправили в больницу двух мотоциклистов: на Кондратьевском — мужчину, на Киевском — подростка
Два серьезных ДТП с мотоциклами произошли 5 октября в Калининском районе Петербурга и Лужском районе Ленинградской области. Травмы получили взрослый и подросток. Байкеры просят откликнуться очевидцев одной из аварий.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 21:50 у дома 62, корпус 7, по Кондратьевскому проспекту 23-летний парень на автомобиле Toyota Camry при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным мотоциклом Suzuki. В результате 39-летний водитель мотоцикла был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
В то же время в группе «Мотосолидарность ДТП» утверждают, что водитель «Тойоты» скрылся, и вместо него водителем назвался «левый парень». В сообществе просят откликнуться очевидцев аварии.
Еще одна авария произошла в 16:45 на 137-м километре трассы Петербург — Псков. По предварительным данным ГИБДД, 37-летняя женщина, управляя автомобилем Mercedes, при развороте не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с мотоциклом. Последним управлял 14-летний подросток. Он получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.
По фактам обоих ДТП в ГИБДД ведут проверки.