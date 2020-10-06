FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +12
78.13р91.66р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
06.10.2020 11:06
8
Печать

Невнимательные водители отправили в больницу двух мотоциклистов: на Кондратьевском — мужчину, на Киевском — подростка

Два серьезных ДТП с мотоциклами произошли 5 октября в Калининском районе Петербурга и Лужском районе Ленинградской области. Травмы получили взрослый и подросток. Байкеры просят откликнуться очевидцев одной из аварий.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 21:50 у дома 62, корпус 7, по Кондратьевскому проспекту 23-летний парень на автомобиле Toyota Camry при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным мотоциклом Suzuki. В результате 39-летний водитель мотоцикла был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

В то же время в группе «Мотосолидарность ДТП» утверждают, что водитель «Тойоты» скрылся, и вместо него водителем назвался «левый парень». В сообществе просят откликнуться очевидцев аварии.

Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»

Еще одна авария произошла в 16:45 на 137-м километре трассы Петербург — Псков. По предварительным данным ГИБДД, 37-летняя женщина, управляя автомобилем Mercedes, при развороте не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с мотоциклом. Последним управлял 14-летний подросток. Он получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

По фактам обоих ДТП в ГИБДД ведут проверки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

RemyMartin
Не убедился в безопасности маневра - это если бы летчик в бочину влетел, а сзади - это хруст скорость превышал и дистанцию не соблюдал.
260561981
отлично, минус пара мотоср?керов, в городе станет чуть тише.
Они, кстати, сезон же закрыли, чего тогда до сих пор народ своим появлением раздражают? Иначе зачем вся эта отвратительная вакханалия с перекрытиями и колоннами?
Serg_I
80 процентов аварийных ситуаций создают мотоциклисты, летающие "по их полосе" между рядами движения! Те байкеры, кто ездит по правилам, располагаясь в середине проезжей части - аварийных ситуаций не создают и в авариях сами бывают редко!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний