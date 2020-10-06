Два серьезных ДТП с мотоциклами произошли 5 октября в Калининском районе Петербурга и Лужском районе Ленинградской области. Травмы получили взрослый и подросток. Байкеры просят откликнуться очевидцев одной из аварий.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 21:50 у дома 62, корпус 7, по Кондратьевскому проспекту 23-летний парень на автомобиле Toyota Camry при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным мотоциклом Suzuki. В результате 39-летний водитель мотоцикла был госпитализирован в тяжёлом состоянии.