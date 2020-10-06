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06.10.2020 08:57
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В Петербурге задержали парочку на забитом люками «Форде»

Полиция Красногвардейского района разбирается с парочкой, задержанной накануне ночью. 27-летние молодые люди крались по Шафировскому проспекту на «Форде», начинённом коммунальным имуществом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 октября, полицейские, остановившие «Фокус», весьма удивились, обнаружив в салоне не только девушку с кавалером, но и канализационные люки. Такими же крышками был забит багажник. Стражам правопорядка предстоит выяснить, где пара собрала столько чугуна.

Пока водителя и пассажирку пробивали по базе, выяснилась ещё одна интересная деталь. Оказалось, что молодой человек, которому в декабре исполнится 28 лет, числится в федеральном розыске как лицо, уклонившееся от исправительных работ. В прошлом его судили за разбой, угон, наркотики, мошенничество и кражу. Дама тоже была неоднократно судима за кражу и грабёж.

Пока полиция задержала только водителя-беглеца.

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Комментарии (3)

kukuruzza
Они только крупные монеты признают))
Maiok
Какие еще исправительные работы??? Этот крендель давно в тюрьме должен быть!
Обнуление на удаленке
А почему Сид и Нэнси?
Они что, тоже люками промышляли??
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