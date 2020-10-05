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05.10.2020 09:24
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В ресторан — только по удостоверению личности. Париж из-за коронавируса объявлен зоной максимальной опасности

Рост количества заболевших в Париже заставил власти Франции объявить столицу страны зоной максимальной опасности. Ограничения пока коснулись ресторанов и учебных заведений, пишет 5 октября РБК.

Половина учащихся парижских вузов перейдут на дистанционное образование, согласно новым ограничениям, которые власти страны вводят после рекордного роста заболевших коронавирусом во Франции. 4 октября в стране зафиксировали 12 тысяч новых случаев COVID-19. Наихудшая обстановка в Париже.

Поэтому со вторника, 6 октября, в столице и её пригородах на 15 дней введут новые ограничительные меры.

В первую очередь власти ввели новые правила посещения ресторанов и кафе. Все посетители таких заведений, в соответствии с новыми протоколами санитарной безопасности, должны быть идентифицированы. Это требуется для того, чтобы в случае необходимости с ними можно было связаться. Оплата счета теперь принимается только у столика клиента, между столиками должна быть полутораметровая дистанция. Все заведения должны быть закрыты в 22:00 по местному времени.

Те бары, кафе и рестораны, которые не могут придерживаться новых правил, со вторника будут закрыты.

Школы, вузы и другие образовательные учреждения должны будут перевести половину своих учеников на дистанционное обучение.

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Комментарии (3)

260578211
Нормальная мера, но нашему Беглову даже в голову не приходит закрыть рассадники коронавирусной заразы в ТРК (фудкорты) и кинотеатры. Там никто не следит и не соблюдает масочный режим.
pedro
Опять таджики пишут. 12 тысяч там случаев.
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