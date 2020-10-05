В ресторан — только по удостоверению личности. Париж из-за коронавируса объявлен зоной максимальной опасности

Поэтому со вторника, 6 октября, в столице и её пригородах на 15 дней введут новые ограничительные меры.

Половина учащихся парижских вузов перейдут на дистанционное образование, согласно новым ограничениям, которые власти страны вводят после рекордного роста заболевших коронавирусом во Франции. 4 октября в стране зафиксировали 12 тысяч новых случаев COVID-19. Наихудшая обстановка в Париже.

В первую очередь власти ввели новые правила посещения ресторанов и кафе. Все посетители таких заведений, в соответствии с новыми протоколами санитарной безопасности, должны быть идентифицированы. Это требуется для того, чтобы в случае необходимости с ними можно было связаться. Оплата счета теперь принимается только у столика клиента, между столиками должна быть полутораметровая дистанция. Все заведения должны быть закрыты в 22:00 по местному времени.



Те бары, кафе и рестораны, которые не могут придерживаться новых правил, со вторника будут закрыты.



Школы, вузы и другие образовательные учреждения должны будут перевести половину своих учеников на дистанционное обучение.

