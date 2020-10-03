В РПЦ рассказали, когда можно будет захоронить тело Ленина

В РПЦ считают необходимым подходить к вопросу захоронения Владимира Ленина осторожно, заявил 3 октября глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. На этот шаг, по мнению священнослужителя, можно будет пойти, когда он не будет вызывать противостояние в обществе.

«Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет», — цитирует митрополита РИА Новости.

Он отметил, что Ленину не место на Красной площади из-за начавшихся при нем «красного террора» и репрессий, однако он напомнил, что для кого-то его тело является святыней.