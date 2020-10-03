В РПЦ рассказали, когда можно будет захоронить тело Ленина

В РПЦ считают необходимым подходить к вопросу захоронения Владимира Ленина осторожно, заявил 3 октября глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. На этот шаг, по мнению священнослужителя, можно будет пойти, когда он не будет вызывать противостояние в обществе.
«Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет», — цитирует митрополита РИА Новости.
Он отметил, что Ленину не место на Красной площади из-за начавшихся при нем «красного террора» и репрессий, однако он напомнил, что для кого-то его тело является святыней.
«Если сейчас тело Ленина будет вынесено из мавзолея, то это будет посягательство на веру тех людей, для которых тело Ленина остается святыней», — пояснил представитель Церкви.
Поэтому Иларион призвал действовать осторожно в этом вопросе, чтобы не вызвать противостояние в обществе. И захоронение Ленина, уверен священнослужитель, должно произойти спустя какое-то время.
Митрополит считает, что после захоронения мавзолей следует сохранить как памятник архитектуры и использовать в качестве музея массовых репрессий.
На сайте Союза архитекторов России 12 сентября объявили о начале приема заявок на конкурс на лучшую концепцию по «реиспользованию» мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. В частности, предлагалось сделать здание филиалом Музея архитектуры имени Алексея Щусева, автора мавзолея. Новость о конкурсе вызвала широкий общественный резонанс. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал мероприятие циничной провокацией и преступлением, а глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин обвинил союз архитекторов в экстремизме.
Позднее на сайте появилось обращение главы Союза архитекторов России Николая Шумакова, в котором отмечалось, что объявленный конкурс — это всего лишь попытка обсудить возможные варианты использования мемориального пространства. Также в нем подчеркивалось, что Союз архитекторов России не поднимает вопрос о перезахоронении Ленина и тем более не выступает за снос мавзолея. Позже организация отменила объявленный конкурс на лучшую концепцию дальнейшего использования мавзолея.