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02.10.2020 11:12
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Через два года после организации свалки загрязненного грунта в Шушарах петербургская фирма выплатила штраф в полмиллиона

Почти 2 га свалки обернулись для фирмы из Петербурга полумиллионом штрафа. Об этом сообщает 2 октября пресс-служба УФССП по Петербургу.

Свалка на 1,68 га, куда за месяц в 2018 году свезли 848 тонн отходов грунта, была организована в районе Бадаевского отделения в Шушарах. После жалоб местных жителей лавочку прикрыла природоохранная прокуратура и комитет по природопользованию. Правоохранительные органы установили виновника загрязнения — ЗАО «БИОТРАНС СП».

Оно было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 11. 1 («Организация несанкционированной свалки отходов») Закона Санкт-Петербурга. Организации выписали штраф в размере 500 000 рублей.

«Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства. ЗАО «БИОТРАНС СП» оперативно предоставило представителю власти документы, подтверждающие оплату данного штрафа», — сообщает пресс-служба.

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Комментарии (2)

260578211
Несопоставимый штраф. Нужен в таких случаях оборотный штраф
Spb
ЗАО «БИОТРАНС СП» спокойно выплатило штраф и наверно продолжить гадить в других местах в городе
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