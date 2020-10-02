Через два года после организации свалки загрязненного грунта в Шушарах петербургская фирма выплатила штраф в полмиллиона

Почти 2 га свалки обернулись для фирмы из Петербурга полумиллионом штрафа. Об этом сообщает 2 октября пресс-служба УФССП по Петербургу.



Свалка на 1,68 га, куда за месяц в 2018 году свезли 848 тонн отходов грунта, была организована в районе Бадаевского отделения в Шушарах. После жалоб местных жителей лавочку прикрыла природоохранная прокуратура и комитет по природопользованию. Правоохранительные органы установили виновника загрязнения — ЗАО «БИОТРАНС СП».



Оно было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 11. 1 («Организация несанкционированной свалки отходов») Закона Санкт-Петербурга. Организации выписали штраф в размере 500 000 рублей.