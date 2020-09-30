«Тело было в спортивной одежде и в наушниках». МВД Украины раскрывает подробности гибели сотрудницы посольства США в Киеве

Погибшая сотрудница посольства США в Киеве является американкой, такое сообщение разместил в Facebook директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко. Он опубликовал несколько фотографий с железнодорожных путей и уточнил, что на них «несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы американского посольства — гражданки США».

Шевченко напомнил, что сотрудница дипломатического представительства была найдена на улице в спортивной одежде и наушниках, и добавил, что «гибель таких опрометчивых пешеходов вследствие травмирования поездом — не редкость на железной дороге». В то же время он заверил, что сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее полиция Киева сообщила о том, что сотрудница посольства США была обнаружена с травмой головы в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей в Шевченковском районе города. В МВД Украины заявили, что пока не знают, была смерть женщины случайной или насильственной.