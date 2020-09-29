В Амурской области двоих мужчин задержали за убийство краснокнижного тигра Павлика

Полиция нашла двоих подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика в Амурской области, решается вопрос об их аресте.



Мужчин подозревают в незаконной охоте и добыче особо ценного животного, занесенного в Красную книгу России. Против них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 258 и части 1 статьи 258.1 УК РФ. Один из подозреваемых в убийстве тигра - местный житель, второй - работающий вахтовым методом.



«По предварительной информации, в ночное время двое мужчин охотились в окрестностях села Новостепановка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружье. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил. Вернувшись утром в лес, охотники увидели свою добычу – раненного тигра, и застрелили его... В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения», - сообщили 29 сентября в УМВД по региону.

