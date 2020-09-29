В Амурской области двоих мужчин задержали за убийство краснокнижного тигра Павлика
Полиция нашла двоих подозреваемых в убийстве краснокнижного тигра Павлика в Амурской области, решается вопрос об их аресте.
Мужчин подозревают в незаконной охоте и добыче особо ценного животного, занесенного в Красную книгу России. Против них возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 258 и части 1 статьи 258.1 УК РФ. Один из подозреваемых в убийстве тигра - местный житель, второй - работающий вахтовым методом.
«По предварительной информации, в ночное время двое мужчин охотились в окрестностях села Новостепановка. Один освещал местность прожектором, второй держал наготове ружье. Заметив светящиеся глаза животного, он выстрелил. Вернувшись утром в лес, охотники увидели свою добычу – раненного тигра, и застрелили его... В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения», - сообщили 29 сентября в УМВД по региону.
Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин сообщил РИА Новости, что останки хищника обнаружили вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского райна, а GPS-сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября.
Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2018 тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 15 мая 2019 года доставили в вольер в тайге Амурской области, а 23 мая ворота дистанционно открыли и тигры вышли на волю.
По данным управления по охране животного мира Амурской области, на Дальнем Востоке осталось не более 560 амурских тигров.