Скандальный экс-депутат Петров из Ленобласти завершил политическую карьеру

Депутат Загривского поселения Сланцевского района Владимир Петров сложил с себя полномочия. Об этом 28 сентября сообщает 47news.



Ранее издание писало, что Петров может стать главой Сланцевского района, однако, очевидно, эти планы не сбудутся. Сам экс-депутат рассказал, что сосредоточится на работе заместителем председателя Общественной палаты региона. «Сегодня я получил должность в палате и вынужден был выбирать», — заявил он 47news.



Еще летом Владимир Петров сдал мандат депутата Законодательного собрания Ленобласти, чтобы избежать претензий прокуратуры к зарубежным активам. Он прославился рядом громких инициатив — например, предлагал заменить тело Ленина в Мавзолее на резиновую копию, а «барную улицу» Петербурга перевезти в Ленобласть. Большинство идей парламентария реализованы не были.

