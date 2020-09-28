FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
28.09.2020 18:08
1
Печать

Скандальный экс-депутат Петров из Ленобласти завершил политическую карьеру

Депутат Загривского поселения Сланцевского района Владимир Петров сложил с себя полномочия. Об этом 28 сентября сообщает 47news.

Ранее издание писало, что Петров может стать главой Сланцевского района, однако, очевидно, эти планы не сбудутся. Сам экс-депутат рассказал, что сосредоточится на работе заместителем председателя Общественной палаты региона. «Сегодня я получил должность в палате и вынужден был выбирать», — заявил он 47news.

Еще летом Владимир Петров сдал мандат депутата Законодательного собрания Ленобласти, чтобы избежать претензий прокуратуры к зарубежным активам. Он прославился рядом громких инициатив — например, предлагал заменить тело Ленина в Мавзолее на резиновую копию, а «барную улицу» Петербурга перевезти в Ленобласть. Большинство идей парламентария реализованы не были.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

aaignat
Такой талантливый, на повышение пошёл, видимо
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний