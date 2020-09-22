Глава Сбербанка признал, что «Аэрофлот» обслуживает свои долги «с большим трудом»
Авиакомпания «Аэрофлот» «с большим трудом» обслуживает свои долги из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 22 сентября сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».
«Аэрофлот» — прекрасная компания, очевидно, что переживет эту тяжелую ситуацию, но пока, конечно, они с большим трудом обслуживают все свои долги», — сказал Греф.
При этом он отметил, что у нескольких заемщиков Сбербанка, помимо «Аэрофлота», на фоне коронавируса складывается «непростая ситуация», потому что экономическая активность в их отраслях не восстановилась.
Согласно отчету ГК «Аэрофлот», в первом полугодии 2020 года группа получила в Сбербанке кредитные транши на 21 млрд рублей. В начале второго полугодия компания привлекла дополнительные транши на общую сумму 6,165 млрд рублей. В то же время СМИ сообщали, что авиаперевозчик подписал с госбанком соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом 39 млрд рублей и предоставлении кредита на 31 млрд рублей сроком на пять лет.
На днях «Аэрофлот» объявил о допэмиссии акций на 1,7 млрд рублей. Минфин планирует приобрести ценные бумаги авиаперевозчика на средства Фонда национального благосостояния. Проект соответствующего постановления правительства появился на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что Минфин будет осуществлять права акционера компании от имени государства, а от имени Минфина права акционера будет реализовать Росимущество.