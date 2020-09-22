Глава Сбербанка признал, что «Аэрофлот» обслуживает свои долги «с большим трудом»

Авиакомпания «Аэрофлот» «с большим трудом» обслуживает свои долги из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом 22 сентября сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24».



«Аэрофлот» — прекрасная компания, очевидно, что переживет эту тяжелую ситуацию, но пока, конечно, они с большим трудом обслуживают все свои долги», — сказал Греф.

При этом он отметил, что у нескольких заемщиков Сбербанка, помимо «Аэрофлота», на фоне коронавируса складывается «непростая ситуация», потому что экономическая активность в их отраслях не восстановилась.