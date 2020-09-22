Госдума поддержала законопроекты об ответственности за призывы к отчуждению территорий России

«Законопроекты направлены на реализацию в федеральном законодательстве новых норм Конституции, которые были поддержаны большинством наших граждан. В конце прошлой сессии ГД приняла закон о защите территориальной целостности, согласно которому действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям приравниваются к экстремизму. Принятыми сегодня законопроектами предлагается усилить ответственность за подобные призывы или действия», — приводятся в сообщении слова председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Государственная дума ФС РФ 22 сентября приняла в первом чтении ряд законопроектов, которыми предусматривается введение ответственности за действия, направленные на отчуждение территорий России и за призывы к таким действиям, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправками предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности за призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, введя административную преюдицию, то есть, в случае если правонарушение совершено впервые, сначала будет административное наказание.

При повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). Поправками предлагается повысить размер уголовного штрафа, установив его от 200 до 400 тыс. рублей. При этом наказание в виде лишения свободы останется прежним — до четырех лет.

При административной ответственности, если нарушение совершено впервые, наказание будет предусматриваться по новой статье 20.3.2 КоАП РФ. Штрафы для граждан составят от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены повышенные размеры штрафов для тех случаев, когда публичные призывы осуществлены с использованием СМИ, интернета либо других информационно-телекоммуникационных или электронных сетей: для граждан — от 70 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.