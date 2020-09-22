«Не всегда есть уверенность, что арендатор доживет». Торговые центры готовятся к зиме

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Петербургским ТЦ удалось не растерять арендаторов во время коронакризиса, удержав их с помощью скидок и рассрочек. Но осень станет для ретейлеров испытанием на прочность. Покупатели вернулись не ко всем торговцам, а кто-то рискует остаться с пустыми вешалками, поскольку сократил объемы закупок во время пандемии. Собственники моллов пока действуют по принципу «кто зарабатывает, тот платит», но выдерживать даже льготные условия готовы не все.

Несмотря на открытие кинотеатров и фуд-кортов, о котором в последние два месяца бизнес просил Смольный и Роспотребнадзор, петербуржцы не торопятся возвращаться в торговые центры. Об этом свидетельствуют данные Shopping Index, рассчитанные по просьбе «Фонтанки» компанией Watcom. Так, трафик моллов Северной столицы в последние две недели был на 14–17% ниже, чем за тот же период годом ранее. По сравнению с первой неделей сентября поток посетителей даже сократился на 2–3%, хотя только в выходные дни был зафиксирован подъем на 9–10%.



Но позитивная динамика все равно есть: после введения ограничений в конце марта — начале апреля трафик рухнул на 85%. Когда Смольный разрешил открыться непродовольственным магазинам в конце июля, отставание от прошлого года составляло 25%.

По словам операторов ТРК, ажиотаж из-за открытия кинотеатров случился лишь в первые выходные — 12–13 сентября. Дальше ажиотажа не наблюдается: поскольку крупнейшие международные студии отложили премьеры, в кинотеатрах особо нечего смотреть. Кроме того, многие посетители опасаются заразиться коронавирусом — даже несмотря на шахматную рассадку, свидетельствуют данные соцопросов.

Перезапуск фуд-кортов тоже не спровоцировал ажиотаж: большинство ТРК и раньше сумели приспособиться к коронавирусным ограничениям и обходили запрет с помощью установки перегородок и летних террас. Зато открылись островные павильоны и фуд-холлы, радуется директор «Галереи» Дмитрий Зубков. По его словам, в гастрономическом пространстве Eat Market в первую неделю возобновили работу 80% точек.



Но рестарт моллов все еще нельзя назвать полным. Работа детских развлекательных центров по-прежнему под запретом, напоминают участники рынка. ТЦ «Невский центр», который во время пандемии лишился продуктового супермаркета, все еще недобирает четверти прошлогоднего трафика. При этом компании не удалось воспользоваться правом на снижение налога на имущество взамен на скидки арендаторам, так как у нее не оказалось нужного ОКВЭД.

Снижение покупательского потока отражается на доходах ретейлеров: многие по-прежнему не имеют возможности платить за помещения в полном объеме. Так, в одном из крупных ТРЦ на юге города скидками и отсрочками пользуется половина арендаторов, сообщили «Фонтанке» в управляющей компании. Сейчас идет согласование условий на следующий квартал. По итогам переговоров доля «льготников» может вырасти до 80%. Впрочем, начисленные платежи не всегда совпадают с реальными. «Давать отсрочку необходимо, но не всегда есть уверенность, что арендатор доживет», — комментирует собеседник в ТРК.



«Галерея» продолжает поддерживать тех, чьи продажи сильнее всего провалились. Помимо кинотеатров, фуд-холла и «островов», которые еще не успели раскрутиться после простоя, это магазины обуви среднего сегмента, а также ретейлеры, которые продают товары для путешествий. «По итогам года мы потеряем 30–40% дохода и примерно на столько же снизится общая выручка арендаторов ТЦ», — прогнозирует Дмитрий Зубков. Впрочем, точные показатели будут зависеть от того, введут ли власти Северной столицы новые ограничения.

Проявив лояльность, ТРЦ вышли из коронакризиса почти без потерь. Так, в «Галерее» доля свободных площадей не превысила 5%. Ушло 10 арендаторов. Среди них продавцы одежды отечественных дизайнеров «Калина Маркет» и Slava, а также магазин сети джинсовой одежды «Мега Джинс», салон обуви Andy Carry и салон красоты Wow Brow. Но площади будут пустовать недолго, уверен Дмитрий Зубков. «За последние две недели управляющая компания получила более 50 заявок на аренду. Рынок позитивно реагирует на снятие ограничений», — говорит он. Некоторые ретейлеры расширяют свои площади — например, в новом формате откроется бутик Rendez-Vous.



Массового исхода не ждут и в «Невском центре». «У тех, кто выжил, нет возможности открываться в других местах, проще сохранить магазин здесь», — говорит директор по корпоративным вопросам PPF Group Виталий Краснюк.

В ТРК за пределами центра города, напротив, считают, что закрытия могут начаться осенью. «Многие арендаторы не смогут вытянуть, структурные проблемы накопились», — говорит представитель одного из моллов. В зоне риска, к примеру, локальные несетевые ретейлеры и продавцы премиальной косметики.

Но закрытий не исключают даже крупные сети. По словам генерального директора «Мэлон Фэшн Груп» (be free, Zarina, Love Republic, Sela) Михаила Уржумцева, компания рассматривает уход из нескольких ТЦ, где «трафик и продажи не восстановились, а переговоры идут сложно». Решение будет принято до 1 октября: до этой даты действует «Юрьев день» для ретейлеров.

В целом по сети продажи сейчас выше, чем в прошлом году, говорит топ-менеджер. Но выйти на прежние показатели по итогам года не получится. «2–3 месяца розница не работала, это никак не компенсировать до конца года», — говорит он. Зато доходность может сохраниться на уровне прошлого года: когда все было закрыто, МФГ торговал через Интернет, и при этом не нес расходы на аренду.



В магазинах сети Baon в Петербурге и Ленобласти продажи на 20% выше, чем в прошлом году. Но это все еще эффект «наплыва» после перезапуска, считает коммерческий директор Анна Сироткина. «Пока все еще этап, когда люди наслаждаются шопингом», — считает она. Прирост последней недели, по мнению топ-менеджера, скорее, связан с похолоданием.

Продажи сети Finn Flare после всплеска в июле-августе в сентябре вернулись на уровень 2019 года. «Люди боятся тратить деньги», — комментирует президент компании Ксения Рясова.

Но вскоре многие продавцы одежды могут столкнуться с дефицитом. «Из-за пандемии объем заказа в целом по рынку был срезан на 20–50% от того, что было запланировано изначально», — говорит Анна Сироткина. По этому поводу покупателям не стоит ждать традиционных скидок. «Зимний заказ меленький, сливать смысла никакого, я не прогнозирую по рынку глубоких распродаж», — говорит она. Сама цена на осенне-зимний ассортимент не повышалась, а вот стоимость весенней коллекции следующего года уже вырастет пропорционально курсу. Напомним, российская валюта подешевела с июня на 11% по отношению к доллару.



В Finn Flare считают, что подорожание случится уже зимой. «Осень заходила по одному курсу, но доллар вырос», — говорит Ксения Рясова. Топ-менеджер также прогнозирует нехватку товара. По ее словам, ретейлеры были бы и рады заказать больше, но выкупать было не на что: магазины были закрыты и не генерировали выручки. По ее словам, в этом году сети существенно снизят глубину скидок. «То, что происходило последние несколько лет, расшатало рынок. Все сети нацелены на то, чтобы скидки уменьшать», — комментирует она.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

