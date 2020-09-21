Airbus показала три новых самолета, которые полетят на водороде. Они называются ZEROe
Корпорация Airbus разработала концепцию создания трех новых самолетов с нулевым выбросом. В качестве топлива планируется использовать жидкий водород.
So excited to have shared our #zeroe concept aircraft with you!— Airbus (@Airbus) September 21, 2020
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Фото самолетов, которые планируется запустить в небо с пассажирами в 2035 году, компания показала 21 сентября. Сейчас рассматриваются три варианта. Как отмечают в Airbus, визуально два из них похожи на классический коммерческий самолет, за исключением более длинных и гибких крыльев. Третий — это «корпус со смешанным крылом», «революционный дизайн, который за последний год нашел признание среди инженеров». Предполагается, что самолеты будут вмещать от 100 до 200 пассажиров, дальность полета — свыше 3500 километров.
Meet #zeroe, our new zero-emission concept aircraft! These 3 concepts are powered by #hydrogen to reduce aircraft emissions.— Airbus (@Airbus) September 21, 2020
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Отмечается, что для жидкого водорода на самолетах требуются баки, которые существенно больше обычных, примерно в 4 раза. Также необходимо учесть температуру, давление и саму форму баков, они должны находиться не в крыльях, а внутри фюзеляжа.
По расчетам компании, водород может снизить выбросы CO2 в авиации до 50%. Чтобы к 2035 году самолет с нулевым выбросом отправился в полет с пассажирами, запустить авиастроительную программу ZEROe надо к 2025 году. То есть для разработки самой технологии у инженеров остается пять лет. Полномасштабный прототип самолета планируется создать уже к концу этого года.
«Как инженер, я не могу думать о работе над чем-то более захватывающим, чем это», — поделился Жан-Брис Дюмон, исполнительный вице-президент Airbus.