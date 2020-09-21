Автомобиль на Гражданском нырнул в траншею и уткнулся в трубу
Последствия курьёзного ДТП на севере Петербурга очевидцы демонстрируют в соцсетях 21 сентября.
На Гражданском проспекте, 107, автомобиль заехал в яму, раскопанную для ремонта труб. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» утверждают, что водитель казался нетрезвым и был на чужой машине.
В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», ведущего там реконструкцию, «Фонтанке» подтвердили, что вечером 20 сентября легковой автомобиль снёс ограждения и попал в траншею. По предварительной информации, пострадавших нет. Поскольку новый трубопровод на участке, куда попал автомобиль, находится в металлическом футляре, ущерба причинено не было. Специалисты восстановили ограждения на месте реконструкции, чтобы обеспечить безопасность.
Работы ведутся в рамках реконструкции 10,5 километра внутриквартальных изношенных теплосетей по адресно-инвестиционной программе в квартале 54–54 А севернее Муринского ручья. Работы на объекте начались в октябре 2018 года, окончание запланировано на 30 ноября 2020 года. В настоящее время специалисты завершают монтаж сетей, благоустройство восстановлено на 60%. На момент ДТП ГУП «ТЭК СПб» и подрядной организацией ООО «Спецстрой» были соблюдены все необходимые правила и стандарты безопасности: по периметру реконструкции теплосетей установлены ограждения, отметили в пресс-службе предприятия.