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19.09.2020 12:35
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«Ленд Крузер» за 4,5 млн угнали в Петербурге. К вечеру его нашли в Москве

Заявление об угоне дорогого внедорожника поступило в полицию Московского района утром 18 сентября. Уже к вечеру его нашли в первопрестольной.

Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, об угоне белого «Лен Крузера» стоимостью 4,5 млн в полицию заявила 44-летняя гендиректор строительной компании. Машина пропала в период с часа ночи до 9 утра от дома на улице Пилотов.

Внедорожник был взят в лизинг и оборудован спутниковой сигнализацией.

А уже в 19 часов представитель компании, которая ставила сигнализацию, сообщил, что иномарка обнаружена в Москве на улице Генералы Рычагова. При этом на ней уже красовались новые номера.

По факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (5)

261782811
А сам Рычагов генерал ? Как я понял у него генералы а сколько у него генералов ? Это тоже самое как например на улице Маршалы Жукова . Масло масленное .
MuCephei_88
Поди реклама спутниковых сигнализаций =)
tapxobka
А сколько у Рычагова генералов?
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