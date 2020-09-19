«Ленд Крузер» за 4,5 млн угнали в Петербурге. К вечеру его нашли в Москве

Заявление об угоне дорогого внедорожника поступило в полицию Московского района утром 18 сентября. Уже к вечеру его нашли в первопрестольной.



Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, об угоне белого «Лен Крузера» стоимостью 4,5 млн в полицию заявила 44-летняя гендиректор строительной компании. Машина пропала в период с часа ночи до 9 утра от дома на улице Пилотов.



Внедорожник был взят в лизинг и оборудован спутниковой сигнализацией.



А уже в 19 часов представитель компании, которая ставила сигнализацию, сообщил, что иномарка обнаружена в Москве на улице Генералы Рычагова. При этом на ней уже красовались новые номера.

