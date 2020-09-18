КХЛ: 12 игроков «Локомотива» заболели коронавирусом

Коронавирус выявлен у 11 игроков и одного сотрудника ярославского хоккейного клуба «Локомотив», сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги вечером 18 сентября.
КХЛ вносит разъяснение по ситуации с "Локомотивом": https://t.co/cOjlngiLmO pic.twitter.com/Kz7yNRPvuo— КХЛ (@khl) September 18, 2020
«По прибытию в Сочи на игру 17 сентября у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника «Локомотива» проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу. В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль, и по прилёту прошла тестирование», — говорится в сообщении.
«Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики. В связи с этим матч чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив» перенесён на более поздний срок», — отмечается там же.
Накануне сообщалось об отмене матча, говорилось о трех заболевших игроках «Локомотива».