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18.09.2020 22:27
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КХЛ: 12 игроков «Локомотива» заболели коронавирусом

Коронавирус выявлен у 11 игроков и одного сотрудника ярославского хоккейного клуба «Локомотив», сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги вечером 18 сентября.

«По прибытию в Сочи на игру 17 сентября у одиннадцати хоккеистов и одного сотрудника «Локомотива» проявились симптомы заболевания, а руководство клуба уведомило КХЛ о включении части команды в контактную группу. В целях безопасности всех участников соревнований команда была эвакуирована в Ярославль, и по прилёту прошла тестирование», — говорится в сообщении.

«Первичные результаты тестов — отрицательные, но у девяти хоккеистов продолжается развитие симптоматики. В связи с этим матч чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив» перенесён на более поздний срок», — отмечается там же.

Накануне сообщалось об отмене матча, говорилось о трех заболевших игроках «Локомотива».

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