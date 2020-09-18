Напавшего в лесу медведя 84-летняя россиянка отпугнула рыком и газетой

Во время похода в лес за ягодами пожилая жительница Якутии встретила медведя. Жизненный опыт помог ей спастись.

Как сообщает 18 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ, 84-летняя женщина из села Асыма Горного улуса отправилась за ягодами и лицом к лицу повстречала дикого зверя. В прошлом бабушка была охотницей, поэтому не растерялась. Она подожгла газету и «на рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом».

Женщина не пострадала, однако получила стресс, из-за которого отказалась рассказывать о произошедшем. В администрации села подтвердили случившееся.