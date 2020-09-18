FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +13
75.19р88.63р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
18.09.2020 13:00
2
Печать

Напавшего в лесу медведя 84-летняя россиянка отпугнула рыком и газетой

Во время похода в лес за ягодами пожилая жительница Якутии встретила медведя. Жизненный опыт помог ей спастись.

Как сообщает 18 сентября «Газета.Ru» со ссылкой на местные СМИ, 84-летняя женщина из села Асыма Горного улуса отправилась за ягодами и лицом к лицу повстречала дикого зверя. В прошлом бабушка была охотницей, поэтому не растерялась. Она подожгла газету и «на рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом».

Женщина не пострадала, однако получила стресс, из-за которого отказалась рассказывать о произошедшем. В администрации села подтвердили случившееся.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний