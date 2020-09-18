За сутки в Петербурге зафиксировано почти два десятка ковидных смертей

В России за сутки зафиксировано 144 смерти от коронавируса. 19 из них — в Петербурге. Об этом 18 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В Северной столице коронавирусными признаны еще 19 смертей, 104 человека, напротив, поправились и выписаны. Всего в городе 2744 смерти от последствий COVID-19.

По стране за сутки 134 смерти, всего с начала эпидемии в России скончались 19 195 человек.

В мире коронавирус унес жизни 946 тысяч человек. Количество зараженных превысило 30 млн.