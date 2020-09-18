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18.09.2020 10:34
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За сутки в Петербурге зафиксировано почти два десятка ковидных смертей

В России за сутки зафиксировано 144 смерти от коронавируса. 19 из них — в Петербурге. Об этом 18 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

В Северной столице коронавирусными признаны еще 19 смертей, 104 человека, напротив, поправились и выписаны. Всего в городе 2744 смерти от последствий COVID-19.

По стране за сутки 134 смерти, всего с начала эпидемии в России скончались 19 195 человек.

В мире коронавирус унес жизни 946 тысяч человек. Количество зараженных превысило 30 млн.

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Комментарии (2)

michailPotapov
Смешно читать истерию когда сам владеешь реальной информацией так вот.... знакомая летом умерла от тяжелой стадии онкологии
в больничке зафиксировали смерть от КОВИД19 ну и как водится потом устроили пляски с трупом как опасным зараженным и тд
Евгений Валов
Даешь пропускной режим и жесточайшие, но справедливые меры к его нарушителям!
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