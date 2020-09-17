«Метрострой» рассчитывает сохранить московский контракт. Компания готовит ответ заказчику

Петербургский «Метрострой» надеется убедить заказчика в том, что выполняет свои обязательства по строительству участка Большой кольцевой линии подземки. Накануне Управление развития строительных технологий (УРСТ) уведомило компанию о разрыве контракта на 7 млрд.



Как сообщили на предприятии, на данный момент ОАО «Метрострой» готовит официальный ответ в адрес АО «УРСТ», в котором будут указаны контраргументы и обстоятельства, указывающие на добросовестное исполнение договора. «ОАО «Метрострой» намерено и далее выполнять работы по договору с АО «УРСТ» и довести их до полного выполнения обязательств обеими сторонами, — сообщили в пресс-службе. — В компании рассчитывают на разумные переговоры с заказчиком и урегулирование возникающих вопросов в рабочем порядке, как это и было ранее».

