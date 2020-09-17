Аренда ковров как профилактика терроризма. В МО «Георгиевский» нашли нарушения на 85 млн рублей
Контрольно-счетная палата Петербурга, проверив, как формировался и исполнялся бюджет в муниципальном образовании «Георгиевский», нашла нарушений более чем на 85 млн рублей, сообщает 17 сентября пресс-служба КСП.
Выборочная проверка затронула период 2017–2019 годов. Палата выявила более 300 финансовых нарушений. Более 14 млн рублей, которые были предназначены на профилактику терроризма и обучение жителей вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, потратили на наведение красоты в здании администрации МО «Георгиевский»: на аренду ковров, ремонт коридоров и туалетов, установку железных дверей. Кроме того, за счет муниципальных программ МО произвело ряд покупок для собственных нужд: кондиционеров, мебели, программного обеспечения, канцелярии и хозтоваров.
Неэффективно расходовали и другие 23 миллиона рублей. Их потратили на выплату премий, надбавок, выплат сотрудникам муниципального совета, местной администрации и муниципального избиркома. При этом в «Георгиевском» не разработаны критерии, которые позволяли бы оценить, насколько качественно работали служащие.
Нашлись проблемы и с муниципальными закупками: на завышении начальной стоимости контракта на озеленение и санитарную вырубку местный бюджет потерял 470 тысяч рублей и еще более 500 тысяч — на завышении стоимости ремонта помещений администрации округа.
Отчет об особенностях хозяйственной деятельности «Георгиевского» направили губернатору Александру Беглову, спикеру Заксобрания Вячеславу Макарову, прокурору Сергею Литвиненко и в управление ФНС.
С 2017 года округ возглавляет единоросс Виталий Жолдасов. Обязанности главы местной администрации исполняет Марина Козицина.