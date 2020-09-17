Аренда ковров как профилактика терроризма. В МО «Георгиевский» нашли нарушения на 85 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга, проверив, как формировался и исполнялся бюджет в муниципальном образовании «Георгиевский», нашла нарушений более чем на 85 млн рублей, сообщает 17 сентября пресс-служба КСП.



Выборочная проверка затронула период 2017–2019 годов. Палата выявила более 300 финансовых нарушений. Более 14 млн рублей, которые были предназначены на профилактику терроризма и обучение жителей вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, потратили на наведение красоты в здании администрации МО «Георгиевский»: на аренду ковров, ремонт коридоров и туалетов, установку железных дверей. Кроме того, за счет муниципальных программ МО произвело ряд покупок для собственных нужд: кондиционеров, мебели, программного обеспечения, канцелярии и хозтоваров.