Эдмунд Шклярский отметит юбилей в Петербурге, а «Пикник» исполнит петербуржцам новую песню

Эдмунд Мечиславович Шклярский 26 сентября отмечает юбилей — одному из самых узнаваемых голосов русского рока исполнится 65 лет. Особенно отрадно, что праздник рокер встречает на сцене — у группы «Пикник» идет тур с программой «В руках великана». Для Северной столицы музыканты приготовили нечто особенное — 27 сентября в пространстве «Севкабель Порт» прозвучит новая песня под названием «Колдун» (16+).

Группу «Пикник» едва ли можно упрекнуть в лени — музыканты регулярно выпускают новый материал и постоянно обновляют концертную программу. Так, в 2019 году вышел альбом «В руках великана», а в феврале этого года заглавная песня была экранизирована. Дальше был, как мы знаем, коронавирус.

Теперь, глядя на петербургский анонс, становится ясно, что музыканты не сидели дома без дела — новая песня «Колдун», которую первыми услышат петербургские поклонники, вполне может стать ласточкой с грядущего альбома.



В анонсах организаторы делают особый упор на уникальность петербургского концерта — и действительно, программа «Колдун» прозвучит в Северной столице в первый и в последний раз. Дальше музыканты поедут по городам и весям с программой «Прикосновение» — так называется песня с альбома «Певец декаданса», который вышел в 2012 году.



Тем же, кто не особо пристально следит за новинками группы, доставят удовольствие проверенные временем хиты — «Египтянин», «У шамана три руки», «Королевство кривых» и так далее.



Начало в 18.00.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

