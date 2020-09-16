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16.09.2020 08:13
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В Японии новый премьер-министр. Он уже пообещал поднять вопрос принадлежности Курил

Депутаты палаты представителей парламента Японии выбрали новым премьер-министром Японии Ёсихиду Суга. Об этом сообщает РИА «Новости» 16 сентября.

За Суга проголосовали 314 депутатов из 462, принявших участие в выборе. В начале недели он стал председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии после того, как Синдзо Абэ решил уйти в отставку по состоянию здоровья.

Верхняя палата, где у правящей коалиции большинство голосов, также поддержала Суга. Но даже если бы ее решение отличалось от мнения нижней палаты, у палаты представителей есть преимущественное право при назначении премьер-министра.

Суга уже высказался о том, что будет продолжать диалог с Россией по вопросу «северных территорий», а именно о принадлежности четырех Курильских островов.

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Комментарии (4)

Алекс99
Да ничего нового ожидать не приходится: Суга уже объявил, что будет продолжать политику своего предшественника — и внутреннюю, и внешнюю. Во внешней политике приоритет — развитие союза с США, во внутренней — соблюдение баланса между противоэпидемиологическими мерами и поддержкой национальной экономики. Министров будет выбирать сам, но уже сказал, что выберет только тех, кто разделяет его политические взгляды, потому что в противном случае не сможет эффективно служить своему народу. Так что упоминание Курил — это рутинная мантра.
Cashmare
"проголосовали выбрали", "В начале неделе", "покинул решил уйти", "поддержала Суга"... фонтанка вышла на новый уровень. моя твоя не понимать, Суга )
FountainZero
Курилы - русская земля!
Японцам там не место
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