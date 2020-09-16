В Японии новый премьер-министр. Он уже пообещал поднять вопрос принадлежности Курил

Депутаты палаты представителей парламента Японии выбрали новым премьер-министром Японии Ёсихиду Суга. Об этом сообщает РИА «Новости» 16 сентября.



За Суга проголосовали 314 депутатов из 462, принявших участие в выборе. В начале недели он стал председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии после того, как Синдзо Абэ решил уйти в отставку по состоянию здоровья.



Верхняя палата, где у правящей коалиции большинство голосов, также поддержала Суга. Но даже если бы ее решение отличалось от мнения нижней палаты, у палаты представителей есть преимущественное право при назначении премьер-министра.

