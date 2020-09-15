CК завершил расследование уголовного дела в отношении владельца «Зимней вишни»

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Его обвинили в даче взятки в особо крупном размере и организации преступной группы во главе с должностным лицом — начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. Информация об этом появилась на официальном сайте СК РФ.

«По данным следствия, в 2013–2014 годах Вишневский передал Комковой совместно с ее сыном и Чередниченко в качестве взятки 7 млн рублей за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово. Незаконно полученные денежные средства по указанию Комковой были перечислены Вишневским в ООО «ИСК «Ресурс» по мнимому договору на оказание услуг, а затем были обналичены Чередниченко. Это позволило Вишневскому осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было», — сообщает ведомство.

В марте Польша выдала России экс-совладельца кемеровской «Зимней вишни». Он подался в бега ещё до пожара в ТЦ.

По версии следствия, к страшному пожару в ТРК 25 марта 2018 года привело замыкание электропроводки на четвертом этаже. Огонь быстро распространился по зданию, отделанному легковоспламеняющимися материалами. При этом система пожаротушения не была подключена к сигнализации, а системы автоматического водяного и порошкового пожаротушения находились в неисправном состоянии. Кроме того, не были открыты эвакуационные выходы, не организована эвакуация посетителей. Все это привело к гибели 60 человек, в том числе 37 детей. Пострадали 147 человек. Возбуждено несколько уголовных дел, судебные заседания по первому начались в мае.