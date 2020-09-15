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15.09.2020 08:29
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Шесть человек, среди которых трое подростков, погибли под Ижевском. Все были в «Ладе», которая угодила под КамАЗ

Шесть человек погибли в страшном ДТП в Удмуртии. Об этом 15 сентября сообщается на сайте республиканского ГУ МВД.

По данным ведомства, вечером накануне на 57-м километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь» от автодороги М-7 «Волга» столкнулись КамАЗ с полуприцепом, ВАЗ-2112 и Hyundai. Водитель и пассажиры грузовика и последней легковой не пострадали, а вот от «Лады», судя по кадрам с места происшествия, ничего не осталось. В ней находились шестеро человек вместе с водителем, троим из них не исполнилось 18.

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Комментарии (1)

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