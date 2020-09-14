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14.09.2020 12:29
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Печать

Создатели «Сочинения про Джобса» расскажут историю мальчика и лиса

18 и 19 сентября «Театральный проект 27» на площадке театра ЦЕХъ представит свою вторую работу — «Лис PEACE» Юлии Каландаришвили. (10+)

Первый проект этой творческой команды «Сочинение про Джобса» оказался успешным и вдохновил на следующую работу. «Лис PEACE» ставит режиссер Юлия Каландаришвили, давно и последовательно работающая конкретно с подростковой темой. Историю мальчика и лиса разыграет один актер – Иван Писоцкий (номинант на «Золотой софит»-2019 в категории «Лучшая мужская роль»). Обстоятельства разлучают друзей, и чтобы встретиться вновь, им придется пройти через ситуации разной степени тяжести. В финале предстоит удивиться всем – и героям, вновь обретшим друг друга, и, разумеется, зрителям.

Фото: предоставлено театром

Один из главных вопросов, которым задаются авторы спектакля, сформулирован так: каким путем можно отыскать истину о себе? Потому что лишь в этом случае удастся строить тот мир, цену которому не просто знаешь, а чувствуешь.

18 сентября начало в 19:00, 19 сентября начало в 14:00 и 18:00.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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