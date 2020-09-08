Муфтий Москвы рассказал, что болен COVID-19

«Давно уже не обращался к братьям, друзьям, знакомым. Причина в том, что какое-то время болею. К сожалению, Covid-19 и мою семью настиг. Какие-то дни довольно тяжело проходили, и мне не сразу диагноз поставили - какие-то симптомы присутствовали, но все-таки до конца думали, что, быть может, все-таки не COVID-19, а обычная ОРВИ или грипп. Но все-таки COVID подтвердился», — отметил муфтий.

По его словам, после подтверждения диагноза лечение изменилось, и сейчас он пьет антибиотики. Муфтий призвал граждан соблюдать все рекомендации по коронавирусу, носить медицинские маски, печатки и соблюдать социальную дистанцию.