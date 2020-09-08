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08.09.2020 13:09
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По Петербургу прошлись любители Hyundai. Без машин оставили медсестру, военного и инженера

В Красносельском и Красногвардейском районах Петербурга неизвестные угонщики оставили без автомобилей марки Hyundai трех человек. Все машины были похищены с вечера 6 сентября до утра 7 сентября.

Как стало известно «Фонтанке» 8 сентября, воскресным вечером в полицию Красносельского района обратилась 55-летняя медсестра стоматологической поликлиники. Женщина сообщила, что в период с 21:30 до 22:20 того же дня от дома 10/2 по Кингисеппскому шоссе угнали ее новенький Hyundai Creta серого цвета. Ущерб потерпевшая оценила в 1,13 миллиона рублей.

Утром 7 сентября в полицию Красносельского района заявили еще об одном угоне. 44-летний военнослужащий Академии им. Можайского сообщил, что в период с 19:45 6 сентября до 7:05 7 сентября от дома 10/2 по улице Политрука Пасечника кто-то похитил его красный Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Стоимость машины составляет 1,8 миллиона рублей.

Третий «Хёндэ» похитили в Красногвардейском районе. Утром 7 сентября в полицию обратился 42-летний инженер-конструктор. Мужчина сообщил, что в период с 20:30 6 сентября до 7:30 7 сентября от дома 6 по Апрельской улице был похищен его Hyundai Tucson красного цвета. Автомобиль 2018 года выпуска он оценил в 1 миллион рублей.

По всем трем случаям были возбуждены уголовные дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

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