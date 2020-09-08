В «Охта молле» искали «бородатых, заложивших бомбу», а за отмену взрыва в «Питерленде» просили миллион
Два торговых центра в Петербурге накануне проверяли после полученных анонимок. Один автор увидел бородатых, второй — хотел денег.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 8 сентября, первое сообщение поступило в единую службу спасения в понедельник в 15.45. звонивший уверял, что в торговом центре «Охта молл» на первом этаже у супермаркета «Лента» «бородатые» заложили бомбу». Из здания на Якорной улице вывели больше 600 человек, но никаких взрывчатых веществ, как и бородатых закладчиков, не нашли. Теперь полиция Красногвардейского района ищет звонившего — телефон, с которого поступила заявка, зарегистрирован на 33-летнего жителя Ленинградской области, ранее неоднократно судимого за кражи.
Вторая анонимка пришла на электронную почту ФСБ. На этот раз минеры хотели миллион за спокойствие посетителей «Питерленда» в Приморском районе, уверяя, что «тротиловая шашка с электродетонатором ждет сигнала». Никаких шашек осмотр не выявил.
Письмо, как выяснили силовики, пришло с московского IP-адреса.