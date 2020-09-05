Попасть в Египет, ОАЭ и на Мальдивы непросто: к тестам на ковид у стран особые требования

Ещё одна страна открыла границы для иностранных туристов — Намибия. Туристы должны иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус сроком годности 72 часа и въезжать через главный международный аэропорт в столице страны — Виндхуке, сообщает 5 сентября РИА «Новости».

Сегодня же Ассоциация туроператоров России опубликовала правила въезда для россиян в Египет, Мальдивы и ОАЭ, передаёт агентство. Главное условие для туристов — наличие отрицательного теста на COVID-19. Египет и Мальдивы требуют, чтобы анализ был сделан не позже 72 часов до момента въезда в страну (считается время забора биоматериала), а ОАЭ — не позднее, чем за 96 часов. Справка для Египта должна быть на английском или арабском языке, в электронном или бумажном виде, для ОАЭ — на английском языке и обязательно распечатанная.